Foto: Katja Kodba/STA

Nova tekmovalna disciplina tek treh src poudarja ekipni duh in prijateljstvo, kjer bodo skupaj na 42, 21 in 10 km tekmovali trije tekači oziroma tekačice, vsak na posamezni razdalji, skupaj pa bodo prišli v cilj, se dejali predstavniki organizatorjev.

"Trojke tekačev smo povabili, da skupaj pretečejo maratonsko progo. Prvi tekmovalec starta na 42 km, na 21. se mu pridruži drugi tekač nekako za spodbudo in vzdrževanje morale, 10 km pred koncem pa še tretji," je dejal predsednik organizacijskega odbora tekaškega dogodka Marko Pintarič.

Marko Pintarič Foto: Katja Kodba/STA

Prav pri tej disciplini so se najbolj uskladili s slovensko atletsko zvezo, saj je tek trojk proti pravilom Mednarodne atletske zveze. A ker gre za rekreacijski tek, je izvedba dovoljena, tekačem pa se rezultat ne bo štel za razne kvalifikacijske norme.

"S tem smo želeli doseči spodbudo tekačem, ki si najbolj ne upajo teči na 42 km in da jih prijatelji počakajo na polovici. Vsi vemo, mi sicer bolj teoretično, da je okoli 35. km najhujši del maratona in zato smo tukaj vključili prijatelje, da vzdržujejo tempo in spodbujajo tekača, ki želi priti do 42 km," je pojasnil Pintarič.

Na novo overjene proge

Druga novost so na novo overjene proge s strani Mednarodne atletske zveze. Progi na 42 in 21 km ostajata enaki kot lansko leto, dodatno je overjena 10-kilometrska, ki bo letos speljana nekoliko drugače, tudi letos pa želijo nadaljevati trajnostni vidik maratona, je še povedal.

Državno prvenstvo v polmaratonu

"Pomlad se je pričela, s tem tudi sonce in vedno več je v naravi tekačev. V tem primeru govorimo o tekaškem prazniku, gre za maraton z več kot 40-letno tradicijo," je povedal direktor AZS Nejc Jeraša, ki ga veseli, da bodo v sklopu dogodka letos organizirali državno prvenstvo v polmaratonu.

Nejc Jeraša Foto: Katja Kodba/STA

Dobrodelni tek v spomin na Gorazda Giderja

Med teki na letošnji prireditvi v Radencih bo tudi letos organiziran dobrodelni tek v spomin na Gorazda Giderja, nekdanjega člana organizacijskega odbora Maratona treh src, ki ga bodo priredili v sodelovanju z Lions klub Gornja Radgona.

"Dolg je simboličnih 250 metrov, kar pomeni, da je namenjen prav vsem, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Dobrodelni prispevek znaša deset evrov za odrasle in pet za otroke. Sredstva bodo tudi letos namenjena Društvu slepih in slabovidnih Pomurja ter spodbujanju športnega udejstvovanja otrok iz ranljivih družin v občini Radenci," je pojasnila predstavnica Lions kluba Mira Borko Prelog.

Lani so zbrali 4.500 evrov, letos pa bo tek imel še dodatno osveščevalno noto, saj so k sodelovanju pridobili zdravnika in maratonca Boštjana Šutarja, ki s sloganom Tečem, da postanem zdrav opozarja na pomembnost gibanja, zdravja in dobrega počutja.