Otroci tekli za otroke na 10. dobrodelnem Skazinem teku in zbrali rekordnih 39.800 evrov

"Globoko hvaležna in počaščena sem, da smo skupaj ustvarili že deseti dobrodelni Skazin tek – z največ otroki do zdaj, kar 362 jih je teklo," je ob čustvenem jubilejnem desetem Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku povedala pobudnica projekta Tanja Skaza. "Iskrena hvala staršem, ki vsako leto pripeljejo svoje otroke – nekateri so z nami že vsa ta leta."

V tem desetletju je Skazin tek zbral že 151.050 evrov, namenjenih številnim organizacijam in posameznikom, ki otrokom vračajo priložnosti, zaupanje in podporo. Letos so zbrali rekordnih 39.800 evrov, ki so jih razdelili med projekt Od Alje do Žana (Fundacija Alma), Fundacijo Vidim cilj in mlado športnico Azro Zulić. Otroci so s srčnostjo znova potrdili glavno sporočilo dogodka: Zmagamo, ko si pomagamo! Zato je vsak, ki je pretekel dvesto ali osemsto metrov, domov odnesel zasluženo medaljo – ker je bil ta dan čisto vsak zmagovalec.

Za zvrhano mero srčnosti in navdiha je tudi letos poskrbela Tanja Skaza, pobudnica in gostiteljica dogodka, ki je poudarila, da je tek Otrok otroku postalo gibanje, ki povezuje, spodbuja solidarnost in premika meje. Skupaj s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar in županom Mestne občine Velenje Petrom Dermolom so nagovorili rekordno število udeležencev. Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je med drugim dejala: "Hvala vsem staršem, ki ste danes pripeljali otroke. Iskreno verjamem, da je v Sloveniji več dobrih kot slabih ljudi – in to, da ste danes tukaj, mi to samo potrjuje. Ko pomagaš drugim, v resnici pomagaš tudi sebi. Takšna srečanja in druženja mi pomenijo zelo veliko. Slovenija ima dušo. Je solidarna. Zna pomagati. Iskrena hvala, da ste tukaj – hvala Tanji Skaza, hvala županu Petru Dermolu in hvala Velenju."

Na progo so otroci ponosno zakorakali skupaj z Rokom Plankljem, direktorjem Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, Robertom Etlingom iz Porsche Finance Group Slovenia, Alenom Kobilico, solastnikom podjetja Indy in Pipa, Majo Brelih Lotrič, direktorico podjetja Meroslovje Lotrič, Eriko Pleško, direktorico podjetja Tuli, Petrom Nakovom, direktorjem podjetja ALSET, in Tino Grošelj Dobrijević, vodjo korporativnega komuniciranja pri Skazi, ki so z zgledom podprli srčnost dogodka.

Na cilju pa sta vsakemu otroku medaljo osebno izročili Tanja Skaza in predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Ne glede na hitrost, korak ali razdaljo – ta dan so bili vsi zmagovalci.

Med letošnjimi prejemniki je Fundacija Alma, ki s programom Od Alje do Žana otrokom in mladostnikom v duševnih stiskah nudi psihosocialno podporo tam, kjer jo najbolj potrebujejo – v šolah. Za izvajanje programa so prejeli 20 tisoč evrov, ki jih bodo namenili izobraževanju učiteljev, prostovoljskim dejavnostim in neposredni pomoči učencem. Donacijo sta prevzeli Darinka Pavlič Kamien, predsednica Fundacije Alma in Ema Rogač Randl, vodja projekta Od Alje do Žana.

Zavod Center Vidim cilj je prejel 15 tisoč evrov za brezplačne športne programe za otroke s posebnimi potrebami. Njihovo poslanstvo je vključevanje skozi gibanje – šport kot orodje za opolnomočenje, dostojanstvo in pripadnost. Donacijo je prevzel Alen Kobilica, njen ustanovitelj.

Tretja prejemnica je Azra Zulić, mlada športnica z izjemnim potencialom, ki je prejela štipendijo v skupnem znesku 4.800 evrov. S podeljeno štipendijo bo podprt njen nadaljnji športni razvoj in spodbujen njen talent.

Skozi najbolj srčen tek leta je množico obiskovalcev popeljala priljubljena radijska voditeljica Anja H. Ramšak, ki je s toplino, humorjem in iskrivostjo poskrbela, da se je vsak – od najmlajših tekačev do ponosnih staršev – počutil kot del nečesa resnično posebnega. Za glasbeni utrip so poskrbeli mladi didžeji iz Mini DJ Akademije, ki so z izbrano glasbo navdušili vse generacije. Prizorišče je oživelo tudi ob ustvarjalnih in športnih delavnicah, animacijah, kulinarični ponudbi ter bogatem srečelovu. Vrhunec dneva je bil nastop skupine Game Over, ki je s svojimi hiti razveselila vse generacije. Skupaj smo na ves glas zapeli največje uspešnice in uživali v pozitivni energiji, ki je napolnila vsak kotiček dogodka.

Skaza – podjetje z vrednotami Skaza je od 1977 gonilo razvoja Šaleške doline. Danes zaposluje več kot 250 ljudi, sodeluje z globalnimi partnerji, kot so Ikea, Jabil, Häfele, BS Systems in ABB, ter se uveljavlja kot razvojni dobavitelj trajnostnih rešitev v svetovni industriji. Njena lastna blagovna znamka je prepoznana po nagrajenih izdelkih z red dot in big see, kot je Organko Daily, in kompostnikih Skaza Organko. Letos so kupcem ponudili novi produkt pohodne plošče Skaza, ki predstavljajo učinkovito podlago za vsak teren.

