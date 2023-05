Meri je počil film: Mašo je sredi večerje polila in ji skoraj vrgla kozarec v glavo! #video

Med Mašo in Meri je že nekaj dni vladalo napeto vzdušje, saj je Maša Matevža obtožila, da je eno od njenih kolegic vabil ven in k sebi domov. Meri je tako na zadnji skupni večerji želela z Mašo razčistiti in rešiti nesoglasja, zato jo je povabila na zaseben pogovor na kavč.

Maša jo je prosila, ali ji lahko neposredno pove, kaj jo moti, in Meri je storila prav to: "Zmotilo me je, da si pisala in pošiljala slike njemu. Midva sva potem imela, kar sva imela, ampak sva rešila, ampak to, kako si ti včeraj priletela v stanovanje … On je imel družino na obisku, ti pa si nas žalila. Zelo grdo je izpadlo vse skupaj in občutek imam, da mešaš drek."

Maša se je med vsem tem neprestano branila, ker pa Meri vseeno ni popustila, je samo vstala in odšla s kavča: "Ne bom se s tabo sploh pogovarjala. Če se ti ne znaš normalno pogovarjati in zdaj mene obtožuješ zato, ker je Matevž mojo prijateljico vabil ven … Jaz se nisem želela kregati, zato sem tudi prišla včeraj do tebe, ti pa se me porinila skozi vrata in mi jih zaprla. Ne bom se s tabo pogovarjala."

Meri je tako na kavču obsedela sama in povedala: "Maša komunicira prek monologa. Govori samo ona in človeku ne pusti, da nekaj pove, kaj šele da bi ga potem slišala. To ne pelje nikamor. To, kar se je zgodilo zdaj na kavču, predstavlja slab odstotek tistega, kar se je zgodilo včeraj."

Na drugi strani pa je Maša še drugim kandidatom vsa razburjena zaupala, kaj se je zgodilo: "Ona zdaj mene napada, ker Matevž drugemu dekletu piše, ali gresta ven. Logično je bilo, da se bo izvedelo, saj smo kolegice, to dekle pa je bilo tudi na moji poroki. Še smejali smo se temu!"

Med tem se je Meri vrnila na prizorišče in pripomnila: "Tudi jaz sem se smejala, ko sem videla celoten pogovor na Matevževem Instagramu." Nato je prosila še Tino, da vsem pove, kako je bilo dan prej videti, ko je Maša privihrala v Merijino stanovanje, Maša pa je s popravljanjem Tinine zgodbe tako razjezila Meri, da jo je polila s kozarcem vode.

"Zdaj se pa ustavi pa ne me ...," jo je še opozorila, na samem pa pojasnila, zakaj je to storila: "Če te ženske sploh ne moreš ustaviti. Naj se ohladi." Maša je po tem prizoru obnemela in Meri samo dejala: "Koliko si pa ti stara, ljubica? Začni se nadzirati, ker imaš resne probleme sama s sabo."

To je Meri povsem iztirlo, tako da sta jo morala Tina in Matevž odpeljati iz glavnega prostora nazaj na kavč, kjer pa jima je priznala, da je malo manjkalo, da ne bi Maši v glavo vrgla še kozarca.

