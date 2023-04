"Maša je čisto nasprotje Žanovih bivših," razkriva njegov oče #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled, v katerem Maša trenutno svoje dneve preživlja sama, saj je njen mož odšel na poslovno potovanje. Maši pa je bilo vse prej kot dolgčas, saj je na večerjo povabila taščo in tasta, ki sta ji o Žanu povedala marsikaj.

Maša je taščo in tasta povabila na večerjo, na kateri so se spoznali, starša pa sta brez dlake na jeziku s snaho spregovorila tudi o sinu Žanu. "Kakšne ima Žan izkušnje z dekleti?" je med drugim zanimalo Mašo. Izvedela je, da je bil Žan prej eno leto samski, tašča pa ji izdala tudi: "Kar hitro je imel dekleta in kar hitro jih je pripeljal domov."

Maša se je zasmejala in vprašala, ali je bilo teh deklet veliko, tašča pa ji je zatrdila, da ne in da so vse Žanove zveze vedno trajale vsaj leto ali več. "Moram povedati, da je Maša čisto nasprotje od dozdajšnjih deklet," je na samem priznal Žanov oče, kar je tudi pojasnil: "Razlika je predvsem v videzu. Njemu so bile všeč bolj temnolase, ona pa je plavolaska, ampak v redu. Vsaka sprememba je dobra."

Maša je nato gostoma zaupala, da Žan sploh ne ve, da so se srečali, ter jima predlagala, da ga presenetijo in pokličejo. Starša sta bila nad idejo navdušena, njihovo presenečenje pa je več kot uspelo, saj se je Žan po videnem prizoru samo prijel za glavo. Njegova starša sta vseeno zatrdila, da je bil Žan vesel in zadovoljen.

Zelo zadovoljna pa je bila tudi Maša, ki je priznala, da je bil njegov odziv točno tak, kot je pričakovala: "Všeč mi je, da on sploh ne ve, kaj se dogaja, in da ga zelo zanima, kaj smo se pogovarjali in kako smo se imeli. On vedno želi, da je korak pred vsemi, zdaj pa smo bili mi korak pred njim."

