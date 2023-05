Maša: Meri zame ne obstaja več! #video

Kandidate v šovu Poroka na prvi pogled čaka še zadnja skupna ceremonija, na kateri bodo komentirali svoje občutke in tudi dogajanje v eksperimentu. Kot prva je pred strokovnjake stopila Maša, prek videoklica pa se ji je pridružil tudi Žan, ki je bil sicer na poslovnem potovanju. Pogovor pa je nanesel tudi na zadnjo večerjo, kjer je Meri Mašo polila, skoraj pa bi ji tudi vrgla kozarec v glavo.

"Kako misliš, da bi se Žan odzval, če bi bil zraven?" je najprej zanimalo Timoteja Strnada, Maša pa mu je hitro odgovorila: "Če bi bil on zraven, se to sploh ne bi zgodilo. Mislim pa, da bi bil vseeno presenečen, da se nekdo spušča na tak nivo." Žan pa je samo pripomnil: "Škoda, da sem zamudil mokre majčke pa to."

Ob tem so se vsi nasmejali, Maša pa je pojasnila, da jo je že po incidentu na tak način želel mož spraviti v boljšo voljo. Vseeno pa je Barbaro Sarić zanimalo, ali sta z Meri spor rešili. Maša ji je hladno odvrnila: "Ne. Niti se ne mislim z njo pogovarjati. Ona zame ne obstaja. Če pri meni prideš na tak nivo, si pri meni zaključil."

Meri se je njeni izjavi smejala, Žan pa je pripomnil: "Dobro, da Meri pije vodo, lahko bi bilo vino …" Maša se je temu komentarju nasmejala. Sledilo je še vprašanje strokovnjakinje Barbare: "Ali si morda čutila, da si v tem odnosu z Meri tudi ti storila kakšno napako?"

Maša ji je zatrdila, da ne, vseeno pa pojasnila: "Vem, da se ne bi smela razburiti, ampak če me nekdo obtožuje in dela pred kamerami čisto nekaj drugega, kar je v SMS-sporočilih, ki sem jih tudi pokazala, je to kontradiktorno temu, kar je ona naredila. Glede na to, da sem se dvakrat poskušala pogovoriti z njo, in je ona rekla, da ne bo govorila z mano, je očitno na večerji želela imeti svojih pet minut. In tukaj sem jaz zaključila."

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri!

