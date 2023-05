Meri se je Maši opravičila, Maša pa opravičila ni sprejela #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled smo bili na zadnji večerji priča burnemu dogajanju. Maša je tako dvignila pritisk Meri, da jo je ta polila. Ko so se ponovno zbrali za skupno mizo, je Tina poskušala zgladiti nastalo napetost, a je bila pri tem zelo neuspešna …

Na zadnji skupni večerji sta se hudo sprli Maša in Meri. Po tem, ko sta se obe vrnili za mizo, je Tina prevzela vlogo mediatorke in vprašala: "Samo zanima me, ali je med vama kakršnakoli možnost, da se slišita oziroma da se poskusita pogovoriti v normalnem tonu."

Maša je to sprva zanikala, nato pa Meri obtožila tega, da je ne na večerji ne dan prej ni želela poslušati. "To včeraj je bilo grdo. Pet ljudi je reklo, da si obnašala grozno," je nato bruhnilo iz Meri, Maša pa se je branila, da je sama s svojimi dejanji iz nje izvabila tak odziv, ko jo je porinila skozi vrata. Meri je pojasnila, zakaj je to storila, Maša pa je samo rekla: "Ne ljubi se mi. Pojdi se pogovarjat v peskovnik."

Tina je nato začela miriti situacijo, Meri pa je Maši rekla, da ji je to, da jo je polila, verjetno prijalo, ker se sicer ne bi mogla ohladiti. Maša je trmasto pritrdila, še enkrat pa poudarila, da se ji ne ljubi ukvarjati z njo. "Kdo je pa prvi začel to sranje," je razburjeno vprašala Meri.

Tina je še kar poskušala miriti situacijo, a še vedno neuspešno, med Mašino obrambo pa je Meri ugotovila, kaj je povod za njeno jezo: "Vidim, da je Maša zelo podobna meni pred petimi leti. Mogoče me je vse skupaj tudi zato tako iztirilo, ker v njej vidim takratno sebe in kako sem delovala prej."

Maša je nato vsem pojasnila, da je na karaokah uvidela, da ima z Meri in Matevžem problem, zato si je rekla, da se morajo pogovoriti. "Potem se pa nihče od njiju ni želel. Zakaj? Da bo imela tukaj na zadnji večerji pred vsemi pet minut pozornosti? Ne, hvala," je še pripomnila.

Meri je nato povedala, da jo je povabila na samo, ampak Maša je priznala, da jo je tam zmotilo to, da jo je obtožila, da meša drek, saj jo to, kar sta imela onadva z Matevžem, sploh ne zanima. "To je med nama! Kaj se ti sploh mešaš med naju," ji je razburjeno rekla Meri. Maša pa ji je nato zatrdila: "Saj se ne. Očitno sta vidva imela prepir, za katerega kriviš mene."

Tina je ponovno poskušala pomiriti napetost, kar pa ji spet ni uspelo, saj sta se Maša in Meri še enkrat začeli kregati glede dogajanja prejšnji večer. "Škoda, ker včeraj ni bilo kamer, da bi ljudje videli, kakšna si v resnici," je še bruhnilo iz Meri, nato pa ji je neposredno povedala, da je z njo opravila. Isti občutki so prevevali tudi Mašo.

Nato je k Meri prisedel Matevž in ji namignil, naj se z Mašo ne ukvarja več, zato se je nato opravičila vsem gostom za mizo, posebej pa se je opravičila tudi Maši, ker jo je polila. Maša je nejevoljno odvrnila: "Tvojega opravičila ne sprejmem." Meri pa to ni ganilo, saj je pripomnila: "Saj sem se opravičila zaradi sebe, ne zaradi tebe." Vseeno pa se je nato še enkrat opravičila vsem drugim.

