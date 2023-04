"Kapo dol Alešu za pogum ne glede na to, da dela, česar ne zna" #video

Aleš je pred Anno želel prikriti, da hodi na plesni tečaj, a je Anna to ugotovila in posledično sta se v preteklih epizodah zaradi tega sporekla, saj mu je Anna le težko odpustila njegovo prikrivanje in laganje … Ne glede na to pa se je Aleš v včerajšnji epizodi odločil, da Anni pokaže svoje na novo usvojeno znanje.

Med sprehodom sta zagledala dva plesalca, ki sta se vrtela v ritmu tanga po plesišču, polnem vrtnic. "Jaz bi si tudi želela enkrat zaplesati v tej strasti," je Anna navdušeno priznala Alešu. Kot odgovor na to pa jo je Aleš dejansko povabil na plesišče, čeprav je na samem priznal: "Jaz sem sicer popolni amater, Anna pa je profesionalna plesalka, ampak ko si pogledava v oči, veva, pri čem sva."

Naposled sta se tudi onadva zavrtela, Anna pa nad Aleševo predstavo ni bila zadovoljna: "Ko se jaz zlijem s plesalcem, želim, da izraziti svojo ženstvenost. Pri začetnikih pa to ni mogoče, ker jaz vodim. In v plesu z Alešem vodim jaz ter oddajam moško energijo, to pa ni cilj plesa."

Vmes sta se skoraj spotaknila, za kar je krivdo prevzel Aleš: "Ni bilo moje sproščenosti, priznam, ampak ko plešeš in slišiš ritem ter glasbo, te to vse prevzame. Potem začneš tudi bolj sproščeno plesati."

Kljub temu pa Anna moževega truda, ne glede na vrtnico med ustnicami, ni prepoznala: "Ples je pri meni zelo pomemben in jaz si želim med plesom izpostaviti svojo ženstvenost. V tem primeru pa ne vidim neke prihodnosti v plesu z njim, ker ga ne želim učiti. Čutim Alešev strah, da ni suveren pri tem, kar dela, in da mu je nelagodno. Zato pa kapo dol Alešu za pogum ne glede na to, da dela, česar ne zna.”

