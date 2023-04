Filip Flisar razkril, na kaj je najbolj ponosen v svoji športni karieri. In ne, niso medalje! #video

Kljub številnim izjemnim rezultatom, ki jih je dosegal na belih strminah, je Flisar najbolj ponosen na to, da mu je Slovencem prej dokaj neznan šport uspelo tako približati, da so ga začeli z zanimanjem spremljati.

"Zelo neznan šport si pripeljal na televizijo. Kakšni so bili občutki? Ti si naredil stvar popularno v Sloveniji. Zaradi tebe vsi vemo, kaj je smučarski kros," je pogovor v oddaji Kolo sreče začel voditelj Klemen Bučan.

Filip Flisar v kvizu Kolo sreče Foto: Planet TV

"To ni dogodek, to je proces. In zdaj, ko me kdo vpraša, na kateri rezultat v svoji karieri sem najbolj ponosen, je to definitivno prvi odgovor. Lahko je dosegati rezultate, marsikateri športnik ima fenomenalne rezultate, ampak so drugi športi bolj izpostavljeni in so zato nekako v senci. V veliko čast mi je, da mi je z neko karizmo in tem uspelo šport spraviti na televizijo in da sem zdaj zaradi tega v končni fazi tukaj na sredini," je v smehu razložil eden najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov. Več v zgornjem videu.

