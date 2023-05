Vlasta razkrila: Rok je kot Triglav. Velik, trden ... #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, si boste nocoj lahko ogledali še drugo polovico večerje, ki pa bo potekala v precej bolj sproščenem in veselem vzdušju.

Po odmevnem prepiru med Mašo in Meri, ki je zaznamoval prvo polovico večerje, so se strasti pomirile in kandidati so večerjo nadaljevali precej bolj veselo. Največjo razposajenost je povzročila Anna, ki je Mašo vprašala, kako bi z eno besedo opisala svojega moža Žana. Še preden pa ji je lahko odgovorila, ji je v besedo skočila Vlasta ...

"Jaz bi za Roka rekla, da je kot Triglav." Maša jo je prosila, ali lahko to pojasni. Vlasta je nato dodala: "Ker je velik, trden in ima veliko smeri." S tem je spodbudila umazane misli pri vseh kandidatih. Za piko na i pa je s svojo pripombo poskrbel Rok: "Z veliko smeri lahko nanj tudi splezaš."

Vsi so bruhnili v smeh, Vlasta pa si je z nadaljnjim pojasnjevanjem naredila medvedjo uslugo, saj je bilo vse skupaj slišati vedno bolj umazano. Primerjavo pa je na koncu podkrepil še Blaž, ki je dejal: "Tako kot ima Triglav svoj stolp, ga ima tudi Rok."

Smeha tako na zadnji večerji ne bo manjkalo, bodo pa zakonci nocoj veliko več resnosti pokazali med pakiranjem in udeležbo na zadnji ceremoniji.

