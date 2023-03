Poglejte si cel odlomek prepira med Jasmino in Alešem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je odjeknil najhujši prepir v zgodovini slovenske različice ljubezenskega eksperimenta. Jasmina je namreč obupala nad svojim zakonom, saj je po njenih besedah Aleš ni sposoben zadovoljiti v postelji.

Po neuspešnem zmenku Aleša in Jasmine je žena povsem izgubila živce. "Ko sva prišla v sobo, mi je rekla, da se nimava več kaj pogovarjati in da sva končala. Rekla mi je, da sem navaden lažnivec, in odšla iz sobe," je bil žalosten Aleš, razkril pa je tudi, da zadnja dva oz. tri dni njegova žena ni pojedla skoraj ničesar.

"Ko pogledam njene oči, se pa dobesedno bojim, ker v njih vidim samo praznino," je še dejal zaskrbljeno. Jasmina je na samem sicer pojasnila, da ima težave s črevesjem. "Imam neko tvorbo, ampak je zdravnik rekel, da bo huje, če jo odrežejo. Jem malo in telovadim, ker se pazim."

Aleš je potem razkril, da je imela Jasmina težave tudi z Anito, Damirjevo ženo, s katerima si na medenih tednih delita vilo. Jasmina je vse to zanikala, dodala pa:

"On potrebuje eno hitro intervencijo psihiatrične pomoči. Govori mi, naj se obnašam kot žena, kriči name, dela, kar hoče, za nameček pa me še spolno maltretira," se je začela jeziti Jasmina, nato pa je sledil izbruh, v katerem je brez zadržkov pojasnila, zakaj imata z Alešem v spalnici težave.

Jasmini so namreč intimni odnosi v razmerju izjemno pomembni, zato je poudarila, da ne namerava ostati v odnosu, v katerem to področje ne bo izpolnjevalo njenih želja. "Ob sebi ne bom imela 25 moških, ampak le enega, ki me bo sposoben zadovoljiti," je še dodala.

V jeznem nadaljevanju je nato pojasnila, da niti približno ne razume, zakaj se je Aleš prijavil v ta eksperiment, saj je prepričana, da ima vsaka ženska takšne potrebe kot ona, ki pa jih Aleš ne bo mogel zadovoljiti. Na koncu je poudarila še: "Želim si biti ljubljena in zaželena, a tega mi Aleš ne more nuditi."

Že nocoj bo zakonca obiskal strokovnjak, ki jima bo poskusil pomagati rešiti zakon. Mu bo uspelo ali pa je njun vlak sreče po tem prepiru odpeljal?

Šov Poroka na prvi pogled: Slovenija lahko na Planetu spremljate od ponedeljek do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.