Tina ugotavlja: Moj mož ni normalen

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta zakonca Blaž in Tina prispela na medene tedne v istrsko vilo. Kmalu po prihodu je novopečeni ženin pokazal svoj pravi obraz, saj je ženo oblečeno vrgel v bazen.

Blaž in Tina sta prva zakonca, ki sta prispela na medene tedne v mogočno istrsko vilo, pred katero je tudi bazen. Ob prihodu na sanjsko lokacijo sta bila oba več kot navdušena, Tina pa je iskreno priznala: "Česa takšnega si nisem upala niti predstavljati, ostala sem brez besed."

Sprva sta se razgledala po vili in se nastanila v sobi. "Mislim, da se bova tukaj imela super, ker se mi zdi, da če v takšnem ambientu jočeš, je pa res brez zveze," je nasmejano dejal Blaž. Kmalu sta se odpravila na bazen pred vilo, Tina pa je hitro delila svojo ugotovitev:

"Blaž je čisto blesav. Blaž ni normalen. On res vse naredi brez premisleka, tako da dobro, da so mu dodelili mene, da lahko vsaj jaz nosim glavo s sabo."

Blaž je namreč takoj po ogledu sobe skočil v bazen, medtem ko se mu je Tina samo smejala z roba. Tudi Blaž se je za tem usedel na rob in rekel: "Tukaj smo na bazenu … Pa ja ne bomo samo sedeli zraven ali kaj?" Nato je odvihral do svoje žene, jo zgrabil in skupaj z njo skočil v bazen.

Blaž je ženo kar oblečeno vrgel v bazen. Foto: Planet TV Tina se je sprva upirala, ampak ko jo je Blaž pograbil, ni imela druge možnost. "Čutila nisem ničesar, ker je bila voda tako mrzla, ampak izkušnja je bila vseeno zelo dobra," je priznala mokra žena.

