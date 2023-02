Ženin je tik pred poroko izgubil živce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj bi se v šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, morala poročiti še Matevž in Maša. Tik pred samim obredom pa je ženin popolnoma izgubil živce.

Poroka s popolnim neznancem nocoj čaka Mašo in Matevža. Bodoči ženin bo pred samim obredom zelo živčen, zato bo z bratom nazdravil s kozarcem viskija. Medtem bo bratu priznal: "Prav skrbi me." V tistem trenutku pa bo brat zlil viski mimo kozarca na njegovo srajco.

Matevža bo to zelo razburilo in na samem bo samo globoko dihal. Brat ga bo poskušal potolažiti, da bo do poroke vse v redu. "Poroka pa je že čez eno uro. Drek. Kaj naj zdaj?" se bo spraševal zaskrbljen bodoči mož.

Brat ga bo poskušal potolažiti: "Če gre samo pri tem narobe, bo gotovo vse v redu." Matevž se bo zasmejal in dejal: "Ne vem, kaj naj storim. Ali naj spijem še enega, da pozabim, ali …" Brat bo prepričan, da bi se tako najbolje odzval na vse skupaj, zato bosta nazdravila.

"Njemu je zelo pomembno, da je videti urejen in lep. Res ne bi pustil dobrega vtisa, če bi smrdel po alkoholu," bo priznal ženinov brat. Pa bo Matevžu ne glede ne vse uspelo narediti dober vtis na nevesto, ki so mu jo izbrali strokovnjaki?

