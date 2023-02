Tanja Kocman o aplikcijah za zmenke: Jaz sem poskusila že vse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komentatorji so se v šovu Poroka na drugi pogled dotaknili tudi tega, da je Anita, ena od nevest šova Poroka na prvi pogled, uporabljala aplikacije za zmenke, a bila nad njimi razočarana. Voditeljica Špela je hitro izkoristila priložnosti in Miho Hercoga vprašala, ali je kdaj uporabljal katero od aplikacij za zmenke.

Miha je priznal, da nikoli, Špelo pa je zanimalo, zakaj. "Ker jih nikoli nisem potreboval, recimo," se je zasmejal Špelin sovoditelj, ki je letos končal svoje 22 let trajajoče razmerje. Miha je dodal, da se mu sicer aplikacije zdijo dobra stvar, ampak le, če na drugi strani ni kakšen butelj.

"To je zelo težko," je pripomnila Tanja in razkrila, da je sama Mihovo popolno nasprotje, saj je uporabljala vse aplikacije za zmenke, pojasnila pa je, da ima tudi ona z njimi slabe izkušnje: "Ta dopisovanja ne vodijo nikamor in kmalu se začneš počutiti kot v marketu ali na tržnici, kjer se ti vsi ponujajo."

Miho je nato zanimalo, ali obstajajo tudi hitri zmenki, in sovoditeljici sta mu odgovorili pritrdilno, vsi pa so se strinjali, da je to v primerjavi z aplikacijami za zmenke boljša izbira.

