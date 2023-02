Tanja Kocman: V tem trojčku sem izjemno zadovoljna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri nas na Planetu čaka ura dobre zabave s tremi komentatorji komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled, v kateri bodo z različnih zornih kotov osvetlili dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled. Del ekipe je tudi radijska voditeljica, komičarka in spletna vplivnica Tanja Kocman, ki nam je razkrila, kako se ujame s sokomentatorjema in ali kot sveže zaljubljena že morda razmišlja tudi o poroki.

Tanjo Kocman in Špelo Grošelj smo lahko spremljali že v prvi sezoni komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled. "S Špelo sva se tako ujeli, še preden sva se sploh zares spoznali lani v prvi sezoni komentiranja. Tu gredo zahvale družbenim omrežjem. Špela je takšna direktna ženska, ki mi preprosto ustreza, in zdi se, da se poznava že leta. Miha pa je kavalir, ki mu ne manjka humorja. Tako da sem v tem trojčku izjemno zadovoljna," se je pošalila Tanja.

Foto: Blaž Vatovec/Planet TV

V nasprotju z lansko sezono je Tanja zdaj v zvezi in srečno zaljubljena. Ko smo jo povprašali, ali je tudi njo že prešinila misel na poroko, je odgovorila, da se še ni odločila, ali si tega sploh zares želi.

"Nikoli nisem bila v načrtu poroke, ampak se bom pustila presenetiti. Ker sem v življenju pojedla že veliko zarečenega kruha, se mi zdi, da bom že samo zaradi tega še dvajset let obiskovala fitnes," je povedala v svojem hudomušnem slogu, a nam vseeno razkrila, kakšne poroke bi si želela, če bi se vendarle poročila.

"Imam dva mogoča scenarija. Ali bi se poročila na nekem krasnem otoku z najbližjimi in seveda ženinom ali pa bi naredila veliko zabavo, na kateri bi me rahlo odneslo ob vseh nastopajočih in preostalih dodatkih."

Tanja o zmenku na slepo: Bilo je na silo in zelo neprijetno

Ker v oddaji komentira udeležence eksperimenta, ki partnerja, ki jim ga izberejo strokovnjaki, spoznajo šele pred oltarjem, nas je zanimalo, ali ima tudi sama kakšne izkušnje z zmenki na slepo.

"Imam. Odkrito povedano ni bilo ravno najbolj prijetno, ker sva si bila zelo različna in nobena tema pogovora ni obrodila sadov. Bilo je na silo in zelo neprijetno. Verjetno, da za oba. Ampak verjamem, da je lahko izkušnja dobra, če ti zmenek izberejo ljudje, ki te res dobro poznajo in vedo, kaj hočeš oziroma vsaj česa res nočeš," je povedala simpatična Štajerka, ki na Planetu vsak četrtek brez dlake na jeziku komentira dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled.

Komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled lahko na Planetu spremljate vsak četrtek ob 20. uri, tudi nocoj. Danes zvečer se na Planet vrača tudi satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem. Ne zamudite!

