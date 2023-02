Miha Hercog iskreno o svojem trenutnem statusu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Hercog je del letošnje tričlanske zasedbe, ki bo komentirala dogajanje v eksperimentu Poroka na prvi pogled. V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled bo skušal biti čim bolj profesionalen, pravi. Trenutno je namreč v obdobju ločitve. Uradno je še poročen s pevko Sašo Lendero, na prstu pa ne nosi več poročnega prstana, temveč atlantidskega. Ali je njuna zgodba res zaključena, pa prisluhnite v spodnjem videu.

Na podlagi svojih ljubezenskih izkušenj bo komentiral tudi dogajanje v oddaji Poroka na drugi pogled. Ogledal si je pare in že sluti, kdo bi lahko imel težave v razmerju, pa tudi, kdo bi lahko našel ljubezen.

"Zdi se mi, da je med nekaterimi zelo strastna kemija. Zdaj, kaj pa to pomeni na dolgi rok? Dvema lahko zelo hitro 'klikne', ampak na dolgi rok je pa vprašanje, kaj se bo zgodilo."

Spoznal pa je tudi svoji dve boljši polovici v novi zasedbi komentatorske ekipe. Ob njem bosta sedeli Špela Grošelj in Tanja Kocman. "S Špelo tudi poslovno sodelujem – glasbeno, se zelo dobro ujameva. No, s Tanjo sem pa tudi dobro začel in moram povedati, da je tudi en tak sonček, 'cuker'."

Nocoj ob 21. uri bo na Planetu tudi prva komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.