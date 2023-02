Špela Grošelj ima ogledane že tri ženine #video

V nedeljo ste si lahko ogledali prvi del nove sezone ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, nocoj ob 21. uri pa bo na Planetu tudi prva komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. Z nami sta bila v jutranji oddaji Jutro na Planetu komentatorja Špela Grošelj in Miha Hercog.

Suzana Kozel, Špela Grošelj, Miha Hercog, Igor Krmelj Foto: Planet TV

"Glede na to, da sem vodila že prvo komentatorsko oddajo v 1. sezoni, imam res dober vpogled," meni Špela. "Lahko rečem, da je druga sezona absolutno nekaj stopničk višje. Že nabor kandidatov je neverjeten. Drugačni so, zgovorni so. Zanimivi so. Trije fantje so pa kar za pogledati."

Miha Hercog, ki je pred kratkim končal dolgoletno zvezo, v kateri je bil zadnje leto tudi poročen, pa že sumi, da se enemu od parov ne piše prav dobro. O katerem je govoril, pa pravi, da bo povedal v nocojšnji oddaji Poroka na drugi pogled.

"Če jaz ne bi bila medijsko izpostavljena, bi se z veseljem prijavila. Ker bi me zanimalo, kako bi mene, moje lastnosti videli strokovnjaki, koga bi mi pripisali. Zato, ker jaz več kot očitno drugače izbiram kot oni," je bila jasna Špela.

Oba komentatorja pa sta prepričana, da bomo tudi v letošnji sezoni imeli vsaj en uspešen par, ki bo ostal v zvezi. Kako se bo eksperiment odvijal, bomo spremljali do ponedeljka do srede, nocoj pa nas prvič čaka komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled.

