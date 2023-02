Potegoval se je za mistra Slovenije, zdaj bo v šovu iskal ljubezen #video

V šovu Poroka na prvi pogled smo lahko spoznali tudi 29-letnega Blaža z Mirne na Dolenjskem. Je sprejemajoč in poudarja, da ne mara negativnih ljudi. V preteklosti je treniral triatlon, nogomet, tenis in košarko. Pred nekaj leti se je potegoval tudi za naslov mistra Slovenije. Privlačijo ga svetlolasa dekleta z dolgimi nogami in očali, odbija pa ga nenehno pritoževanje. Kaj nam je o sebi še zaupal, si poglejte v spodnjem videu.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Rad pomagam ljudem, sem pozitiven in ne maram negativnih ljudi.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Trajala je tri leta, obnesla pa se ni zaradi različnih interesov.

Foto: Planet TV

Kakšno partnerico si želite?

Visoka mora biti 175 centimetrov, imeti mora blond lase, modre oči, dolge noge. Mora biti odkritosrčna, poštena in sprejemati človeka takšnega, kot je, brez obsojanja.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Ne maram pirsingov in potetoviranih žensk, nenehnega tarnanja, obsojanja in zaničevanja.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Ne.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Na obali samotnega otoka ob sončnem zahodu.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Ko imam žensko rad, ji rad pripravim kakšno presenečenje. Nekaj, kar mi v tistem trenutku pade na pamet. Pomembno je, da je spontano. Zame je romantika to, da vsak dan nekomu pokažeš, da ti je mar zanj.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Opravljanje tečaja za padalca. To je bila moja želja že od otroških let.

Ste se že kdaj pojavili v medijih?

Leta 2013 sem se potegoval za lepotni naziv mister Slovenije. Na televiziji pa sem se pojavil tudi, ko sem sodeloval v enem od televizijskih kvizov.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Veliko se ukvarjam s športom in čas rad preživljam v naravi.

Kdo so vaši vzorniki?

Moj vzornik je kolesarski šampion Primoz Roglič.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Mogoče to, da obožujem fiziko in vesolje. To je kot vera. Verjamem namreč, da smo vsi povezani in si moramo pomagati, verjamem v energijo med nami.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu ponovno spremljate že nocoj ob 21. uri! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.