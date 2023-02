Prva nevesta razočarana: O moj bog, ta nima las

V drugi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled so strokovnjaki za prvi par določili Jasmino in Aleša. Kakšna pa sta bila njuna odziva, ko sta se prvič videla pred oltarjem?

Ne Jasmina ne Aleš nista zanikala rahle nervoze pred prvim srečanjem svojega novega zakonskega partnerja. Poročni priči novopečenega ženina in neveste sta bili prepričani, da so strokovnjaki z določitvijo prvega para zadeli terno, Jasmina pa te teze s svojim komentarjem ni podprla.

"Moja prva misel je bila: O moj bog, ta pa nima las. V tem trenutku mislim, da se bom morala dobro potruditi, da bom to lahko sprejela in da mi to ne bo več predstavljalo take hude težave," je iskreno dejala Jasmina.

Kakšen vtis pa je s svojim prihodom pustila na svojem ženinu? "Prvo, kar sem na Jasmini opazil, je bil njen nasmeh, brez dvoma. Ne vem pa, ali je Jasmina to, kar sem pričakoval. Je pa eno prijetno presenečenje," je dejal Aleš.

Po prihodu pred oltar je Jasmina priznala še: "Ne vem, ali je to tisto, kar sem pričakovala. Po videzu sodeč ni moj tip osebe. Če bi bili nekje v množici ljudi, ga zagotovo ne bi osvajala, niti ne bi želela, da on osvaja mene. Na tak tip človeka 'se ne bi vžgala'."

