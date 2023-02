Nevesta razkrila: S svojo družino nimam stikov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi epizodi slovenske različice Poroka na prvi pogled smo lahko bolje spoznali 46-letno Jasmino iz Mozirja, ki je povedala, da se je v eksperiment prijavila predvsem zaradi sebe in ljubezni. Kaj nam je v intervjuju še zaupala, si lahko preberete spodaj.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Skrbna mama, živahna, duhovita.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Poraz. Sploh ga nisem imela. Ločena sem že pet let.

Foto: Planet TV

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Moja najdaljša zveza z bivšim partnerjem je trajala 15 let. Zveza se ni obnesla zaradi prevelikih razlik med nama. Dokler ni bilo otrok, je nekako šlo, potem pa sva ugotovila, da imava povsem drugačne vrednote.

Kakšnega partnerja si želite?

Definitivno, da je prijetnega videza, da ni plešast, da je temnejši in običajne postave. Da ni preveč resen in zagrenjen, da bi rad doživel še kaj lepega, drugačnega, zabavnega.

Kaj pri partnerju, ki bi vam ga izbrali strokovnjaki, za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Plešavost mi nikakor ni všeč. Nesprejemljivi so verbalno in fizično nasilje, odvisnosti. Ne maram ljudi, ki mislijo, da so več vredni kot drugi.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Bila sem poročena petnajst let in imam dve hčeri.

Kako bi bila videti vaša sanjska poroka?

Preprosta, v slovenskih narodnih nošah, po slovenskih običajih, s slovensko hrano in glasbo.

Kakšen je za vas popoln zmenek?

Da bi šla skupaj v adrenalinski park, na rafting, v hribe.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Da sem se odcepila od matične družine in da z njimi nimam stikov. Name je to vplivalo zelo dobro.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Da sem postala mama in da imam dve čudoviti zdravi deklici.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Med kolesarjenjem v naravi, rada pa si pogledam tudi kakšno dobro nadaljevanko.

Kdo so vaši vzorniki?

Res cenim Severino. Glede videza in njenih dosežkov.

Ali radi potujete? Katera je vaša najljubša destinacija?

Nimam posebne želje potovati. Najljubše mesto mi je Koper. Od tam naprej ne potrebujem nič. Če bi se tja preselila, bi bil to moj svet in ne bi imela nobene želje iti kamorkoli drugam.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Jaz sem ena čisto navadna, preprosta, "skulirana" ženska. Predvsem sem zelo realna. Nisem razmišljala o tem, kakšna se bom zdela gledalcem, prijavila sem se zaradi sebe in predvsem zaradi ljubezni.

