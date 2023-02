Na podlagi česa izbrati partnerja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet se kmalu z novo sezono vrača ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled. Najbolj romantični resničnostni šov bo predstavil nove pare, ki iščejo ljubezen, in nove strokovnjake, ki jim bodo pri tem pomagali. Ženinom in nevestam, ki se bodo prvič videli šele na poročni dan, bodo tokrat ob strani stali psiholog Timotej Strnad in psihoterapevtki Barbara Sarić ter Alja Fabjan.