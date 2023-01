Slovenca razglasili za enega najbolje oblečenih #video

Pretekli teden je bila v Beogradu slavnostna podelitev glasbenih nagrad MAC 2023 , ki je združila umetnike iz držav nekdanje Jugoslavije. Celotno prireditev ste lahko spremljali gledalci programa Planet 2 . V Beogradu sta bila tudi pevca in dobra prijatelja Ines Erbus in David Amaro .

Z duetom Baš je glupo biti sam (v prevodu Neumno je biti sam) se jima je uspelo uvrstiti med pet najboljših izvajalcev v kategoriji glasbenih sodelovanj. V oddaji Jutro na Planetu sta nam zaupala, kako je biti del takšne ogromne produkcije v Srbiji. Utrinke si lahko ogledate v galeriji spodaj.

MAC je trajal kar dva dni, kar pomeni, da smo lahko občudovali številne kreacije in novosti na rdeči oz. črni preprogi. In če je bilo prvi dan vse v znamenju črne, je drugi dan postregel z belimi opravami. David je bil na prireditvi oba dneva, saj je bil prvi dan nominiran z Ines za najboljši duet, drugi dan pa za svojo skladbo Kreten. In temu je prilagodil tudi svoj videz, ki so ga opazili vsi, takoj ko je stopil iz avtomobila.

Davida in Ines so opazili tako na rdeči preprogi kot v srbskih medijih. Davida so označili za drznega in o njem zapisali, da je eden najbolje oblečenih. "Da prosojne bluze niso več samo za dame, je dokazal David Amaro," so zapisali v enem od srbskih medijev. Pevca pravita, da sta spletla ogromno novih vezi, zato nas zanima, ali bosta posnela kakšno pesem tudi s katerim od glasbenikov iz držav nekdanje Jugoslavije.

Spoznala sta priljubljene zvezde v Srbiji, kot sta skupina Hurricane ter Lapsus band iz Bosne in Hercegovine. Nad njima je bila navdušena tudi bosanska zvezdnica Džejla Ramović, ki dobro ve, kaj pomeni biti del spektakla, saj je zmagala na enem najbolj priljubljenih glasbenih tekmovanj v Srbiji.

