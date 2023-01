Po smrti moža in soočenju z invalidnostjo zdaj navdihujeta druge #video

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu. Jutri boste v oddaji izvedeli, ali je to, koliko zaslužimo, primerna tema pogovorov. Energetski strokovnjak nam bo razložil vse o solarnih panelih, z nami pa bo tudi avtor jugoslovanskega megahita, ki letos praznuje 40 let.

Gibanje je pomemben del življenja naših tokratnih gostov v oddaji Jutro na Planetu. Za seboj imata težki življenjski preizkušnji, iz katerih sta oba potegnila najboljše in na koncu zmagala. S tem pa postala navdih številnim Slovenkam in Slovencem.

Nina Grilc je v nesreči leta 2021 izgubila svojega moža, enega najuspešnejših slovenskih deskarjev vseh časov, Marka Grilca. Z močno voljo do življenja in ljubezni do njunih otrok še naprej živi aktivno, tudi športno življenje. Tim Marovt si je pri 12 letih hudo poškodoval hrbtenico, zdravniki so mu napovedali, da ne bo več hodil. A se je z vztrajnim in trdim delom rešil invalidskega vozička. Še več, danes se udeležuje celo maratonov.

Nina pravi, da si šteje v čast, če lahko koga navdihne. Tim pa se zaveda, da če bi sam imel nekoga, kot je zdaj on, da bi mu dal neko dodatno upanje v tistih težkih časih, bi lažje šel čez težko preizkušnjo. Njegove sanje o olimpijski medalji je preprečila poškodba hrbtenice. A zdaj razmišlja drugače, zdaj je celo hvaležen za poškodbo, saj ga je izoblikovala v osebo, kakršna je danes.

Nina Grilc pa je ravno med nosečnostjo, ko je pod srcem nosila tretjega otroka, zaradi smučarske nesreče izgubila svojega moža. Voljo in motivacijo po takšni življenjski prelomnici črpa iz svojih otrok, saj je tretjega otroka povila tri tedne po izgubi moža.

Zdaj sta Nina in Tim združila moči v skupnem interesu, ki je gibanje, saj je šport pri obeh velik del vsakdana. Šport je namreč tisto, ob čemer lahko pozabiš na svoje težave, pobegneš iz rutine, svojega vsakdanjika. "Kadar imam slab dan, se zatečem k športu," poudarja Nina. Zato sta se Tim in Nina priključila novemu gibanju znane blagovne znamke.

H&M Move združuje tudi globalne ambasadorje gibanja, kot so Jane Fonda, Zlatan Ibrahimović, Nadi Nadim in JaQuel Knight, ki delijo poslanstvo – spodbujanje h gibanju in aktivnemu življenju.

H&M Move je blagovna znamka, ki je luč sveta ugledala avgusta lani. Njena misija je demokratizirati športna oblačila in v gibanje spraviti ves svet ter vsakega, ne glede na to, kako se premika. Nova kolekcija Empower, ki so jo v začetku leta predstavili po vsem svetu, pa vključuje modna in funkcionalna gibalna oblačila za vso družino: tako za ženske kot moške in seveda otroke.

