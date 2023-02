"V nogometu sem dober, v postelji bomo pa še videli"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko v ponedeljek in torek ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. Usodni da bo kot prvi od šestih ženinov izrekel Aleš. Zakaj se je podal v ta eksperiment in kaj pričakuje od svoje nove zakonske partnerice, pa izveste v nadaljevanju.

Strokovnjaki so Jasmini za moža izbrali 45-letnega Aleša, strastnega nogometnega navdušenca, ki zase pravi, da pravila nogometa pozna do obisti, med spoznavanjem pravil ljubezni pa se vrti kot na vrtiljaku.

"Zadnjih pet let sem preboleval razočaranje pretekle zveze in se zatekel v šport. Po nekaj letih samote sem tako doživel preobrazbo sebe in zdaj mislim, da sem na pravi poti, da si poiščem novo partnerico," je svoje sodelovanje v šovu pojasnil Aleš.

Razkril pa je tudi pravi razlog, zakaj je toliko časa samski: "Od svoje bližnje osebe pričakujem kar veliko. Sem namreč zelo zahteven." Poudaril pa je, da lahko v določeno zvezo izjemno veliko vloži, posledično pa pričakuje, da bo njegov trud povrnjen.

Medtem ko njegova bodoča žena Jasmina pojma romantike ne pozna najbolje, pa ji Aleš predstavlja popolno nasprotje, saj je priznal: "Romantika mi zelo veliko pomeni, saj sem tudi sam po duši velik romantik. Rad imam predvsem svečke, rože in džakuzi …" Iskreni Aleš pa je dodal še: "Seks in nogomet sta si zelo podobna. Če ni dober seks, ni dober niti nogomet. V nogometu sem dober, v seksu bomo pa še videli."

Prvi ženin bo tako že nocoj dahnil usodni da. Pred oltarjem se mu bo namreč pridružila Jasmina, ki so jo posebej zanj izbrali strokovnjaki. Bo Aleš z izbiro zadovoljen?

