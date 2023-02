Voditelj kviza Kolo sreče je razkril, kdaj bo poroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelj kviza Kolo sreče, ki ga bomo od 13. februarja, lahko spremljali na Planetu, je leto 2022 končal v romantičnem vzdušju. Odločil se je namreč, da bo svojo dolgoletno partnerico Lejlo prosil za roko. Takrat nam je kot zabavno zanimivost razkril, da je na notranjo stran zaročnega prstana dal vgravirati napis "Končno Bučan".

In ker zaroki navadno sledi poroka, nas je zanimalo, kdaj bo na sporedu ta veseli dan. "Več kmalu (smeh, op. p.). Načrtujem poleti. Bomo videli, kako bo. Ni še datuma, ni lokacije, pa tudi takrat, ko bosta znana, verjetno tega ne bom javno razlagal. Vsaj ne pred poroko (smeh, op. p.).

Še preden pa se bo Klemen Bučan, ki mu energije nikoli ne zmanjka, lahko začel ukvarjati s pripravami na poroko, ga čaka še kar nekaj zanimivih projektov.

Klemen Bučan nas bo odslej zabaval v kvizu Kolo sreče na Planetu. Foto: Planet TV

Od ponedeljka do srede ga bomo odslej na Planetu lahko spremljali v kvizu Kolo sreče, v katerem se mu bo kot sovoditeljica pridružila Nataša Naneva. "Moram reči, da komaj čakam, da pokažemo, kaj smo posneli," je povedal voditelj, ki ga med tednom med 6. uro in 10. uro zjutraj lahko poslušate tudi v KUL jutru na Radiu Ekspres.

"Imam tudi veliko stand up nastopov po vsej Sloveniji. Če koga zanima, kdaj in kje, je najbolje, da mi začne slediti na družbenih omrežjih, kjer redno objavljam datume in lokacije," je še povedal voditelj mnogih talentov.

Kolo sreče boste lahko na Planetu spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri, prvič že v ponedeljek, 13. februarja!