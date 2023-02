Premiera nove sezone slovenske Poroke na prvi pogled bo že v nedeljo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Druga sezona ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled bo na Planetu prvič že v nedeljo, 12. februarja, ob 21. uri! Oddajo bomo spremljali od nedelje do torka ob 21. uri, v sredo ob isti uri pa bo na sporedu komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled.

V nedeljo, 12. februarja, bo ob 19. uri na sporedu Planetova filmska premiera meseca, biografska drama One so bombe (Bombshell) s Charlize Theron, Nicole Kidman in Margot Robbie, ob 21. uri pa bo sledil prvi del težko pričakovane nove sezone ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled!

To nas čaka v prvi epizodi:

V nedeljo ob 21. uri bomo tako spoznali nove posameznike, ki se bodo prvič videli šele pred oltarjem, pokukali pa bomo tudi v ozadje psiholoških testov za novo sezono. Izbrani kandidati, šest nevest in šest ženinov, se bodo spoznali na fantovščini in dekliščini, kjer bodo proslavili še zadnjo samsko noč. Prvič se bodo spoznali ne le med sabo, ampak tudi s strokovnjaki, med katerimi sta dva nova obraza. Specialisti za področje partnerstva bodo izbrali prvi par in spremljali bomo tudi že prvo pomerjanje poročnih oblek ter priprave na poroko …

Prve tri epizode ljubezenskega eksperimenta bodo na Planetu od nedelje do torka ob 21. uri, v sredo ob isti uri pa sledi še komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled.

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled, ki bo prvič na Planetu v sredo ob 21. uri, bodo bodo dogodke v najbolj romantičnem resničnostnem šovu pokomentirali Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog.

"Veliko vprašanj bomo imeli tudi drug za drugega," obljublja Špela, ki je po tem, ko je spoznala letošnje ženine in neveste, zatrdila, da bo letošnja sezona nadgradila prvo. Komentatorji bodo tudi tokrat pod drobnogled vzeli vse pare in zanimivo ljubezensko dogajanje med njimi ter s svojimi izkušnjami in nepristranskimi pogledi poskrbeli za marsikateri zanimiv uvid ter razmislek, pogosto pa tudi za smeh.

Nova sezona Poroke na prvi pogled se bo na Planetu začela že v nedeljo ob 21. uri!



Pred tem bo v nedeljo ob 19. uri na sporedu Planetova filmska premiera meseca One so bombe (Bombshell).

