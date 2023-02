Planetova premiera meseca je One so bombe (Bombshell)

V nedeljo, 12. februarja, ob 19. uri si boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah ogledali biografsko dramo One so bombe (Bombshell), v kateri v glavnih vlogah blestijo Nicole Kidman, Charlize Theron in Margot Robbie. Film je prejel oskarja za najboljšo masko in pričesko ter nominaciji za najboljši igralki v glavni in stranski vlogi.

Hollywoodske zvezdnice, dobitnici oskarja Nicole Kidman in Charlize Theron ter za oskarja nominirana Margot Robbie, so glavni trio filma One so bombe (Bombshell). Gre za dramo o zloglasnem slovesu glavnega obraza televizije Fox News in njegovih žrtvah.

Roger Ailes je dolga leta brez posledic spolno napadal in nadlegoval ženske, ki so delale za Fox News. Po njihovih obtožbah za spolne napade jim je bilo za molk ponujeno veliko denarja.

Vendar pa se je, kar se je začelo z molkom in tišino in nadaljevalo s šepeti, kmalu razvilo v pravo bombo. Film One so bombe podrobno opisuje to morbidno resnično zgodbo in končen padec Rogerja Aliesa.

Kayla Pospisil, ki jo je izjemno odigrala Margot Robbie, je edini osrednji lik v filmu, ki ne temelji na resnični osebi, temveč predstavlja kombinacijo resničnih ljudi in njihovih izkušenj. Te so ustvarjalci zbrali v en lik, da bi poenostavili pripovedovanje.

Film odlikujejo tudi izjemne preobrazbe glavnih igralk, pod katere se je podpisal umetnik ličenja in protetike Kazu Hiro, ki si je s tem prislužil že svojega drugega oskarja.

Premiero meseca One so bombe (Bombshell) si boste na Planetu lahko ogledali v nedeljo, 12. februarja, ob 19. uri.

