"Že dlje časa razmišljam o tem" #video

Februar je njen mesec, saj je takrat njen rojstni dan, pa tudi valentinovo. Zato ima februarja Nataša Naneva veliko razlogov za praznovanje. Naša nova voditeljica namreč prav danes praznuje rojstni dan. Zaupala nam je, kaj je njena dolgoletna želja in o čem sanjari. In takrat ne sprejema samo daril, ampak se poda tudi v njej ljubo kuhinjo, saj rada svoje goste kulinarično razvaja in razveseljuje.

"To mi še ni uspelo, mogoče pa bo letos." Tako pravi simpatična Kranjčanka, ki prizna, da si v teh mrzlih dneh želi le pobega na toplo. Pred leti je sanjarila o Zanzibarju, ampak zdaj bi bila vesela tudi kakšne druge tople in bližje destinacije, kot so Kanarski otoki. Vemo, da ji bo vedno toplo, če bo v bližini njen fant, s katerim tudi poslovno sodelujeta. Nataša pa bo ogrela naše ozračje že v ponedeljek zvečer ob 20. uri, ko bo prvič na sporedu kviz Kolo sreče.

Že ta ponedeljek, 13. februarja, si boste lahko ogledali prvo oddajo kviza Kolo sreče. Bodite z nami ob 20. uri na Planetu.

