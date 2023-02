Na snemanju oddaje se je skoraj pripetila prava katastrofa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zabavni voditelj Klemen Bučan in njegova simpatična sovoditeljica Nataša Naneva bosta od zdaj skrbela, da v vaših dnevnih sobah od ponedeljka do srede ne bo manjkalo zabave. Spremljali ju bomo v kvizu Kolo sreče.

Za nagrade se bodo v vsaki oddaji potegovali trije tekmovalci, eden izmed njih bo vedno znani Slovenec ali znana Slovenka. Vrteli bodo kolo sreče, se borili za črke in s pomočjo črk, ki jih bodo dobili, poskusili sestaviti besede ali besedne zveze.

Klemen Bučan in Nataša Naneva Foto: Planet TV

"Po domače bi lahko rekli, da se igramo vislice," je razložil voditelj, ki je priznal, da je bil zanj to verjetno največji snemalni projekt do zdaj in hkrati tudi najbolj naporen.

"Res smo imeli tempo, tako da je bil zame vrhunec dneva, ko sem po snemanju prišel do postelje in zaspal. Mislim, da sem v času snemanja kviza samo snemal, jedel, spal. Tudi po deset ur na noč mi je uspelo spati brez težav," se je pošalil voditelj, ki je razkril, da se je med snemanjem skoraj pripetila prava mala katastrofa.

"V nekem trenutku smo morali prekiniti snemanje, saj nam je z dveh metrov padla kamera, ki je po mojih informacijah vredna nekaj sto tisoč evrov. Vsem nam je zastal dih, ampak kamera je čudežno ostala cela in smo lahko nadaljevali. Če bi se pokvarila, bi za tisti dan verjetno morali končati snemanje in marsikaj bi se obrnilo na glavo."

Kolo sreče boste lahko na Planetu spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri, prvič že v ponedeljek, 13. februarja! Že v nedeljo, 12. februarja, ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvi del druge sezone ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled.

