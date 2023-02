"Žena me je obtožila, da sem gej!"

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri, so se zakonci nazadnje spopadali z vladno določitvijo odloka, da morajo vsi državljani ostati doma. Ta izkušnja je en par privedla do ločitve, vse bolj pa se je začelo zapletati tudi med Henryjem in Christino.

Na podlagi ukrepov zaradi pandemije koronavirusa je bila tudi produkcija ameriške različice šova Poroka na prvi pogled ustavljena. Pari so bili tako prepuščeni sami sebi za osem dodatnih tednov, kar je enkrat več, kot bi načeloma moral trajati eksperiment. Ta izkušnja je tako en par že privedla do ločitve, stanje pa ni rožnato niti pri nekaterih drugih parih.

Stvari so se začele še bolj zapletati tudi med Henryjem in Christino, zato se je mož odločil, da se o tem pogovori z Woodyjem. Potarnal mu je, da se s Christino ne razumeta najbolje in da se z njo sploh ne more iskreno pogovarjati, ker vse dojema kot napad, medtem ko se brani, pa ga začne tudi obtoževati za določene stvari.

"Nenehno se obremenjuje s tem, zakaj sem tak, kot sem. Nazadnje mi je rekla, da je dobila sporočilo od nekega moškega, ki je trdil, da sem bil z njim intimen, zato me je obtožila, da sem gej in da se zaradi tega tako obnašam do nje," je priznal Woodyju. Ta ni mogel verjeti slišanim besedam in mu je odvrnil samo: "Prekleto, Henry. To je noro!"

Woodyjeva mimika pove vse o bizarnosti te obtožbe. Foto: promocijsko gradivo Henry mu je nato še enkrat zatrdil, da to dejstvo sploh ne drži, in poudaril: "To samo potrjuje, da so bile vse moje skrbi in pomisleki glede nje že od začetka resnični. Gre samo za vrhunec vseh njenih napak in, po pravici povedano, me sploh ne preseneča, da se je odločila za to skrajno potezo."

