Za ta par se je ljubezenski eksperiment končal

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. V zadnji oddaji so se zakonci znašli v posebnem položaju, saj so v New Orleansu v ZDA vsem odredili, da morajo zaradi širjenja koronavirusa ostati doma. Pari so bili prvič povsem sami, brez produkcijske ekipe, kar je uspeh marsikaterega zakona postavilo pod vprašaj.

Med snemanjem šova Poroka na prvi pogled: ZDA je tudi ameriška vlada sprejela ukrep, da morajo državljani ostati doma. Zakonci so se tako prvič znašli v svojih stanovanjih brez produkcijske ekipe in sami snemali dogajanje. Po mesecu dni izoliranosti je veliko prelomnico doživel zakon Olivie in Bretta.

Brett in Olivia sta imela že pred karanteno v času pandemije različne težave. Nista se strinjala glede tega, kje bosta živela in ali bosta imela otroke, njuna komunikacija pa se je med izolacijo še poslabšala. Olivia se je po mesecu, preživetem doma, odpravila na obisk k staršem, ko se je vrnila domov, pa je ugotovila, da je njen mož pobral svoje stvari in odšel.

Razočarana žena ni vedela, kaj je bil razlog za takšno odločitev moža, zato ga je poklicala. "Ne moreš se odseliti, ne da bi mi to povedal," mu je jezno rekla, Brett pa ji je odvrnil: "Saj sva se pogovorila o tem." To je Olivio še bolj razjezilo: "Rekel si, da boš preselil samo nekaj stvari, ne pa vsega. Še vso hrano si pobral iz stanovanja."

Njun pogovor ni bil uspešen, zato sta se oba pogovorila s strokovnjakom za odnose. Olivia je težave pojasnila doktorici Pepper Schwartz, Brett pa pastorju Calvinu. Med pogovorom nobeden od zakoncev ni rekel, da se želi ločiti, zato sta jima strokovnjaka svetovala, da se srečata in pogovorita o tem, kakšni so njuni načrti za prihodnost.

Olivia je imela za Bretta pripravljenih kar nekaj vprašanj, ključno pa je bilo vprašanje, ali obstaja kakšna možnost, da spremenita trenutni odnos in ostaneta poročena tudi po koncu šova. Brett je samo vzdihnil in ji odgovoril: "Ne, hvala."

Olivia je tako eksperiment končala sama in v solzah: "Zelo sem razočarana. Veliko sem tvegala, ko sem se podala v ta šov, saj sem si želela ljubezni. Več kot očitno pa oseba na drugi strani oltarja ni imela enakih pričakovanj."

