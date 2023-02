"Preboli že, saj imaš skoraj 35 let," je možu hladno dejala žena

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so pari od strokovnjakov dobili različne naloge, katerih cilj je bil poglobiti njihovo medsebojno zaupanje. Henry, ki se je s svoji ženi končno malce odprl, je že pri prvem odgovoru namesto tolažbe in podpore dobil hladen tuš.

Henry in Christina sta od strokovnjakov dobila par zelo osebnih vprašanj, na katere sta morala odgovarjati s prevezo okrog oči. "Na ta način bosta lažje bolj odprta eden z drugim, saj ne bosta videla partnerjeve reakcije," je bila prepričana doktorica Viviana Coles. Njeno predvidevanje je bilo pravilno, saj je Henry, ki mu sicer očesni stik predstavlja veliko težav, precej manj sramežljivo razkrival svoje osebne stvari.

Christina ga je med drugim vprašala, če ji lahko razkrije eno stvar o sebi, ki bi ji dala globlji vpogled v to, kakšen človek je. Henry ji je sprva razkril:

"Sem izjemno samokritičen. Mislim, da to izvira iz otroških let, ko sem imel preveč kilogramov. Moji prijatelji so prepričani, da sebe še vedno vidim tako kot takrat. Verjetno zaradi tega res še vedno toliko zahtevam od sebe. Mislim, da zaradi te izkušnje tudi nisem samozavesten."

Christina mu je na to odvrnila: "V otroštvu se ti zgodi veliko stvari, zaradi katerih postaneš negotov, ampak ti boš imel zdaj skoraj 35 let. Mislim, da je skrajni čas, da preboliš. Meni kot tvoji ženi, se zdi velika težava, da te vse to še vedno bremeni." To pa še ni bilo vse, saj je na samem dejala še:

"Nekatere stvari, ki jih ima še vedno v glavi, je po mojem mnenju enostavno preboleti. To je bilo ja toliko časa nazaj … Danes sploh ni več tak. Sprašujem se, zakaj sploh še govori o tem."

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Prej pa ne zamudite še oddaje Milijonar, ki se pričenja ob 20. uri! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.