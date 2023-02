S tem argumentom mu je zaprla usta!

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so kandidati poročeni že tretji teden. Tako so že dodobra spoznali svoje partnerje in njihovo dnevno rutino, na plano pa prihajajo tudi pomembna vprašanja o pogledih na določene stvari. Amani in Woody sta se tako znašla v debati o vzgoji otrok.