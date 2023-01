Tekmovalec se je za las izognil katastrofi #video

Tekmovalec Jure iz Cerkljanske Dobrave je ljubitelj morja in med deskanjem na vodi na Pelješcu ga je skoraj povozila križarka.

"Tam se surfa z enega konca kanala na drugega in se pride na Korčulo. Ko sem se vračal na Pelješac, je v bistvu kar naenkrat zmanjkalo vetra, ker se je začel obračati. In potem nisem imel drugega, kot da se tam usedem in čakam, takrat pa je prišla križarka in se me je za nekaj metrov izognila," je povedal tekmovalec in omenil še, da so ga potniki na krovu medtem fotografirali. Več v zgornjem videu.

