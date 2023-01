"Za to ne potrebujem moža," se je jezila žena

Na Planetu lahko od ponedeljka so srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. V njem so vsi zakonci pripravili zabave v svojih novih stanovanjih, na katere so povabili prijatelje, s katerimi pa so se lahko tudi iskreno pogovorili o svojem zakonu. Olivia ni varčevala z besedami.