Pastor obnemel: intimna sta bila brez zaščite

Na Planetu lahko od ponedeljka so srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. V njem so se mladoporočenci vrnili z medenih tednov, naslednji korak v zakonu pa je predstavljala selitev. Temu je sledil še obisk pastorja, ki pa je bil najbolj zanimiv pri Woodyju in Amani.