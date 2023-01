Še en odličen dosežek v Milijonarju, a tudi tokrat z manjšo napako #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Milijonar smo bili priča še eni odlični tekmovalki. Znanka televizijskih kvizov Neža je izkoristila svoje bogate izkušnje in pravilno odgovorila na 12 vprašanj. A njen izkupiček bi bil lahko še višji znesek.

V torkovi oddaji Milijonar se je na vročem stolu preizkusila tekmovalka Neža iz Ljubljane, ki je uvodoma povedala, da je ljubiteljica kvizov in da se je v številnih tudi že preizkusila, vključno z Milijonarjem. Doslej so ji nasproti sedeli že vsi predhodni voditelji tega legendarnega kviza razen Jureta Godlerja. Tudi ta ji bo po tokratni oddaji zagotovo ostal v lepem spominu, saj ji je uspel odličen dosežek.

Potem ko ji je uspelo osvojiti pet tisoč evrov, je začela kolebati, ali bi sploh odgovarjala na 12. vprašanje za 7.500 evrov, nato pa je s pomočjo klica v sili vseeno prišla do pravilnega odgovora. Trinajsto vprašanje za 12.500 evrov je bilo povezano z nogometom in najhitrejšim zadetkom na svetovnih prvenstvih. Priznala je, da ni poznavalka nogometa, zato ni želela tvegati padca za pet tisoč evrov in izničiti dosedanjega truda.

Poslovila se je z dobitkom 7.500 evrov, a z nekoliko grenkim priokusom, saj se je po končani igri izkazalo, da bi tudi na vprašanje za 12.500 evrov odgovorila pravilno. Je pa res, da je pri tem ugibala. Več v zgornjem videu.

Vseeno je bila tekmovalka zadovoljna s svojim dosežkom in razkrila, da si bo z dobitkom privoščila obisk znanega glasbenega festivala elektronske glasbe Tomorrowland v Belgiji.

