To potezo bo tekmovalec obžaloval še nekaj časa #video

Tekmovalec Damjan se je v Milijonarju izkazal z zelo premišljeno igro. Zasilne izhode je uporabil v pravih trenutkih, pri zadnjih vprašanjih pa je imel na svoji strani tudi boginjo sreče. Pri 11. in 12. vprašanju je tudi nekoliko tvegal in to se mu je zelo obrestovalo, saj je prišel do zneska 7.500 evrov.

Pri 13. vprašanju, ki bi mu prineslo 12.500 evrov, pa je nato vseeno menil, da je tveganje preveliko, saj bi bil padec v primeru napačnega odgovora kar pet tisoč evrov. Toda to odločitev bo verjetno še kar nekaj časa obžaloval. Izkazalo se je namreč, da bi bil pravilen tudi njegov odgovor na 13. vprašanje, ki ga je žal podal po že končani igri. Več v zgornjem videu.

Vseeno je tekmovalec povedal, da je zadovoljen s svojim dosežkom in zneskom, ki ga bo namenil za nakup novega motorja.

