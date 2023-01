Konec tedna s filmskimi premierami na Planetu

V soboto, 14. januarja, bo ob 20. uri na Planetu komična biografska drama Mi bo kdaj odpuščeno? (Can You Ever Forgive Me?). Izvrstna Melissa McCarthy igra nekdaj uspešno pisateljico, ki je ob nastopu ustvarjalne krize začela denar služiti s ponarejanjem pisem umrlih avtorjev.

Zgodba govori o pisateljici Lee Israel, ki je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja spisala tri uspešne biografije slavnih in se z eno od njih celo uvrstila na seznam literarnih uspešnic po izboru časnika The New York Times. Pozneje je pisateljica utonila v pozabo in ostala brez ustvarjalnega navdiha, prijateljev in denarja, svoje skrbi pa vedno bolj utapljala v alkoholu. Obubožana in pozabljena avtorica se nekega dne odloči, da bo svoje veščine uporabila za nezakonito ponarejanje pisem znanih avtorjev …

Tri nominacije za oskarja

Kritiki so nastop Melisse McCarthy označili za enega najboljših tistega leta, skupaj z Richardom E. Grantom pa si je prislužila več nominacij, tudi za oskarja. Prav tako je bil za oskarja nominiran scenarij, film pa ima na spletni strani IMDb oceno 7,1. Temačna, a hkrati presenetljivo komična drama bo na Planetu predvajana premierno na slovenskih televizijah.

Komična biografska drama Mi bo kdaj odpuščeno? bo na Planetu v soboto ob 20. uri.

Prav tako premierno bo v nedeljo, 15. januarja, ob 20. uri na Planetu noro zabavna akcijska komedija Deadpool z Ryanom Reynoldsom v glavni vlogi zelo nevsakdanjega antijunaka s prav posebnim smislom za humor.

Reynolds igra nekdanjega pripadnika posebnih enot Wada, ki se mora spoprijeti s smrtonosno boleznijo. Njegov edini izhod je ponudba skrivnostne organizacije, ki želi na njem opraviti nevaren poskus. A po njem ostane grozljivo iznakažen, hkrati pa dobi izjemne moči in postane neumrljiv. Sprva noče sprejeti svoje nove identitete, toda ko je ogrožena ljubezen njegovega življenja, se Wade spremeni v neusmiljenega maščevalca Deadpoola, ki z raznovrstnim orožjem in komičnimi opazkami pošilja nasprotnike v onostranstvo.

Eden najuspešnejših Marvelovih filmov

Film z enim najbolj odbitih Marvelovih superjunakov ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8,0 in je bil eden najuspešnejših filmov leta 2016, saj je s predvajanjem v kinematografih zaslužil več kot 780 milijonov ameriških dolarjev. Nominiran je bil tudi za več nagrad po izboru občinstva in za dva zlata globusa.

Akcijski film Deadpool bo na Planetu v nedeljo ob 20. uri. Prihodnjo nedeljo, 22. januarja, bo na Planetu tudi nadaljevanje, Deadpool 2.

