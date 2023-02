"Ta dva nista za skupaj" #video

Ugibanj je konec v drugi sezoni ljubezenska eksperimenta Poroka na prvi pogled . Na sinočnji premieri nove sezone smo namreč dobili pare neznancev, ki so skočili v zakonski jarem. To jutro smo dogajanje pokomentirali v oddaji Jutro na Planetu s parom iz 1. sezone. Z nami sta bila Hajdi in Anže.

Po mojem si ne bosta všeč, je bil prvi komentar o prvem paru v eksperimentu Poroka na prvi pogled lanskoletnega ženina Anžeta Žerovca. Meni, da Aleš ne bo všeč zgovorni Jasmini. Hajdi pa je po prvem gledanju eksperimenta že opazila, da bi ji morebiti ustrezal drug ženin. Zato se že veseli nadaljnjih epizod in razpletov v eksperimentu.

Suzana Kozel, Hajrija-Hajdi Jasarova Žerovec, Anže Žerovec, Igor Krmelj Foto: Planet TV

Drugo sezono sta "otvorila" prav Hajdi in Anže z lanskoletnimi posnetki. Kot edini par, ki je po koncu ostal skupaj, se poročil tudi v resničnem življenju, smo ju kot velik uspeh ljubezni in eksperimenta videli tudi sinoči. "Bila sva presenečena," pravita zakonca, ki nista pričakovala, da se bosta spet videla na ekranu.

Hajdi in Anže sta se spomnila, kako je pri njiju potekala izbira potencialnega partnerja v 1. sezoni. Sicer nista gledala fotografij in ali razpravljala o življenjskih vrednotah, kot smo to videli sinoči, sta pa bila na preizkusu, povezanem s feromoni. Vonj partnerja je še kako pomemben, in že na prvem testu sta se Hajdi in Anže ujela. Izbrala sta si ravno drug drugega.

Nocoj ob 21. uri pa na Planetu ne zamudite že prvega poročenega para v 2. sezoni eksperimenta Poroka na prvi pogled.

Prebujajte se z nami od ponedeljka do sobote ob 8. uri v oddaji Jutro na Planetu. Jutri boste spoznali 90-letnico s Hudega pri Radomljah, ki slovi po peki krofov in jih kljub jubileju še rada peče. Izvedeli boste še, kako naj se prehranjujejo doječe matere in kako si s pomočjo numerologije izberete pravega partnerja.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.