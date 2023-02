Kdo sploh je vplivnež in kako to postati? #video

Jutri si boste v oddaji Jutro na Planetu lahko ogledali najbolj zanimive utrinke minulega tedna. V četrtek pa smo spet v živo z vami ob 8. uri na Planetu. Govorili bomo o tem, kako preprečiti mišične krče, pa tudi, kaj storiti, ko se pojavijo. Podali pa se bomo tudi v svet zdravilnih zvokov in odkrivali, kateri so zdravilni in kateri škodljivi.

V oddaji Jutro na Planetu smo spregovorili o spletnih vplivnežih. Ti niso le zvezde na spletu, ampak jih nekateri vidijo tudi kot sodobne revije, spet drugi pa jih postavljajo ob bok televizije, saj s svojima močjo in dostopom prek spleta dosegajo zavidljive rezultate. Temu so se morale prilagoditi tudi marketinške agencije. Z nami je bila Tjaša Bogeljić, predavateljica na Dnevu vplivnostnega marketinga.

Foto: zajem zaslona

"To je kar težko delo. Veliko ljudi zaradi preteklosti vplivneže oz. influencerje podcenjuje. Mogoče nekateri res ne objavljajo ustreznih vsebin, a obstajajo tudi taki, ki pa so res izredno kreativni in iznajdljivi. In če pomislite, kako težko je danes preglasiti spletni hrup, ki je vse glasnejši iz leta v leto, so to res posamezniki, ki imajo delavno etiko, visoko kreativnost, ideje. Predvsem pa je pomembno to, da so kredibilni."

Vplivnež je določena oseba, ki vpliva na določeno občinstvo. Z vzponom družbenih medijev pa se je definicija vplivneža močno spremenila.

Če bi radi izvedli več o tej temi in se o tem podučili, potem ne zamudite letošnjega Dneva vplivnostnega marketinga. Na dogodku, ki bo 16. februarja 2023 v Cineplexxu Rudnik, bo govora o trendih na področju vplivnostnega marketinga v svetu in pri nas, njegovih prednostih in slabostih, vplivneži, naročniki in agencije pa bodo predstavili primere dobrih praks.

