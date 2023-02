Bivšemu se je zlagala, da gre v bolnišnico, da je lahko šla v šov #video

V drugi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled sta prva mladoporočenca postala Aleš in Jasmina. Že na slavju s prijatelji in družino, ki je sledilo poroki, sta se začela iskreno pogovarjati o preteklih zvezah, Jasmina pa mu je medtem razkrila, da se je morala bivšemu zlagati, da je sploh lahko prišla v eksperiment.

Že na slavju po poroki sta se Jasmina in Aleš dotaknila tudi teme preteklih zvez. Novopečena nevesta, ki ima z nekdanjim partnerjem tudi dve hčerki, pri tem ni skoparila z besedami. Njuno razmerje je bilo namreč daleč od popolnega, kar pa je Jasmino pripeljalo do drastične poteze.

"Ali veš, da sem se za to, da sem lahko prišla v eksperiment, morala bivšemu zlagati, da grem v bolnišnico?" je svojemu možu dejala Jasmina. Aleš ni mogel verjeti ženinim besedam, Jasmina pa je dodatno pojasnila, da je to storila za to, ker sicer ne bi vzel otrok k sebi za toliko časa.

"S hčerkama sem se pogovorila in strinjale so se ter rekle, da bodo storile vse, kar je treba," je še dodala. Po njenih besedah bi sicer na pravo ljubezen lahko čakala do 70. leta.

"Ali on torej ne ve, da si v eksperimentu?" je zanimalo Aleša, Jasmina pa mu je suvereno odvrnila: "Ne. On bo to izvedel, ko bo po televiziji." V nasprotnem primeru bi namreč po njenih besedah njen bivši povzročal same težave.

"Hčerki sem želela na ta način zaščititi. Če vas kdo kaj vpraša, pa samo recite, da ničesar ne veste," je še zaključila.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu ponovno spremljate že nocoj ob 21. uri! V sredo pa ne zamudite še prvega dela komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled, ki se bo prav tako začela ob 21. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

