Tako je olimpijska prvakinja v judu presenetila voditelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali prvo oddajo kviza Kolo sreče, ki ga vodi Klemen Bučan, sovoditeljica pa je Nataša Naneva. Med tremi tekmovalci bo v prvi oddaji tudi olimpijska in svetovna prvakinja v judu Tina Trstenjak. Ta je voditelja pozdravila s potezo, ki je ni niti malo pričakoval.

V prvi oddaji kviza, ki je navduševal generacije, bo kolo sreče zavrtela tudi naša vrhunska judoistka Tina Trstenjak, ki je zadnji dan leta 2022 naznanila, da se je odločila za konec profesionalne športne kariere.

Foto: Planet TV

"Zdaj začenjam drugo kariero, in kot sem omenila ob koncu svoje kariere, ostajam v judu. Pravzaprav se ni veliko spremenilo, še vedno so moji dnevi zasedeni, razlika je v tem, da na drugačen način. Začela sem delati v IJF Akademiji in kot supervizor na tekmah, tako da še vedno veliko potujem," nam je razkrila.

Dodala je, da se zdaj lahko ukvarja tudi z drugimi športi, s katerimi se prej zaradi nevarnosti poškodb ni smela. "Svoj čas izkoristim tudi za družino, druženje s prijatelji, grem na kakšen koncert ..."

Foto: Planet TV

Tina je poskrbela tudi za nepozaben prihod v studio Kolesa sreče. Namesto pozdrava je bil voditelj Klemen Bučan deležen nepričakovanega judoističnega meta. Tina je povedala, da se ob tem ni bala za voditeljevo zdravje, saj ima tudi on z judom nekaj izkušenj. "Klemen ima talent in tudi že nekaj znanja, ker rumenega pasu ne dobiš kar tako."

Foto: Planet TV

V kvizu, ki bo nocoj premierno na sporedu, bo lahko preizkusila svojo srečo. "Verjamem v srečo in mislim, da sem jo imela v svojem življenju že kar nekajkrat. Ne govorim zdaj o nekem posebnem dogodku, ampak o nekih situacijah in tem, kako so se odvijale. Se mi pa zdi, da se, če na življenje gledaš s pozitivne plati, tudi stvari potem odvijajo pozitivno. Vsaj večino časa," je prepričana 32-letnica.

Kako ji je šlo v kvizu Kolo sreče, lahko preverite že v nocojšnji oddaji.

Kolo sreče boste lahko na Planetu spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri, prvič že NOCOJ. Ob 21. uri se nadaljuje ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled.

Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.