Tina Trstenjak, dobitnica zlate (2016) in srebrne (2021) olimpijske kolajne, je postala prva ženska v zgodovini juda, ki je bila izbrana za direktorico sojenja pri IJF. Naša nekdanja judoistka bo naslednja štiri leta tudi članica 17-članskega izvršnega odbora IJF.

Romun Marius Vizer je na kongresu mednarodne judoistične zveze IJF v Budimpešti dobil še en predsedniški mandat. Zanj bo mandat v letih med 2025 in 2029 že šesti na tem mestu. Zvezo vodi že od leta 2007. Tako kot ob prejšnjem mandatu pred štirimi leti tudi tokrat ni imel protikandidata za mesto predsednika. Na kongresu so izvolili tudi nov 17-članski izvršni odbor, med člani pa je nekdanja slovenska judoistka in olimpijka Tina Trstenjak.

Tina Trstenjak Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Prispevati k razvoju svetovnega juda je neizmerna čast in velika odgovornost," je po izvolitvi dejala Tina Trstenjak. Ne le, da bo članica izvršnega odbora IJF, temveč je kot prva ženska v zgodovini postala direktorica sojenja. "Sem vesela, zadovoljna in hvaležna predsedniku IJF gospodu Vizerju za zaupanje, Judo zvezi Slovenije za podporo. Dala bom vse od sebe, da upravičim to vlogo, ki mi jo je predsednik namenil."

"Biti direktor sojenja je večja odgovornost. Ko si nadzornik gledaš samo eno blazino, sodnika, oba trenerja in karkoli se dogaja na blazini, ki jo nadzoruješ, kot direktor sojenja pa moraš spremljati vse, imaš večjo odgovornost in posledično tudi precej več dela," je o novi vlogi še povedala Trstenjak. Vlogo direktorja sojenja bo poleg Slovenke opravljal še Španec Raul Camacho Perez.