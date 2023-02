Nevesta je ženinu na poročno noč pokazala, kaj skriva pod ličili #video

Blaža je že na poročnem slavju ulovila njegova tašča in mu povedala, da ima njena hčerka po polovici obraza ognjeno znamenje, ki je zelo zaznamovalo njeno odraščanje. Posledično je Blaž na samem izkoristil priložnost, da je o tem pred poročno nočjo povprašal tudi svojo novopečeno ženo Tino.

"Ni bilo zelo hudo, ker se naučiš vse to preživeti," mu je o tem dejala Tina, še preden si je začela odstranjevati ličila z obraza. Blaž je medtem priznal, da ga zaradi izjave Tinine mame zelo zanima, kaj je dejansko mislila s tem in kako se to znamenje kaže na njegovi ženi.

"Ni mi tako težko pokazati njemu, kakor vsej Sloveniji," je priznala Tina in pojasnila: "Ljudje so se različno odzvali na to, ampak meni to ne predstavlja nobenega problema. Jaz to lahko pokažem vsakemu. Vem pa, da ima vsak neko svoje mnenje, česar se najbolj bojim."

Tako si je Tina pred Blažem začela odstranjevati ličila, Blaž pa se je spraševal: "Ali se je morda kje opekla? Ali ji je morda neka druga izkušnja pustila to znamenje? Ampak očitno je to z njo že od začetka življenja."

Foto: Planet TV

Blaž je nato tudi Tino vprašal, zakaj nastane takšno znamenje, ona pa mu je pojasnila, da so za to krive krvne žilice, ki so tik pod plastjo kože. "Verjetno ti je bilo to težko sprejeti," je svojo ženo vprašal Blaž, ona pa mu je pritrdila.

"Velikokrat sem se vprašala, zakaj jaz. Ampak očitno je moralo tako biti, ker sicer jaz ne bi bila to, kar sem danes," mu je priznala Tina, Blaž pa se je s tem strinjal: "Na koncu je to tisto, kar te naredi posebno."

Nato se ji je novopečeni mož še zahvalil, ker je to delila z njim, na samem pa dejal: "Po tem, kar mi je Tina danes pokazala, vidim, da je dober in pogumen človek. Želim si jo samo še bolje spoznati!"

