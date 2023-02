Poglejte, kaj je Nuša Derenda povedala o pevskih sposobnostih priljubljenega voditelja

V nocojšnji oddaji Kolo sreče, ki ga vodita Klemen Bučan in Nataša Naneva, bo svojo srečo preizkusila tudi ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk Nuša Derenda, ki nam je v pogovoru zaupala, koliko sreče ima ponavadi v igrah na srečo, kaj pripravlja ob 25-letnici svoje glasbene kariere in kako ocenjuje pevske sposobnosti voditelja Klemna Bučana.

Eno naših najboljših pevk, ki je Slovenijo zastopala tudi na Evrosongu, bomo tokrat lahko spremljali še v kvizu Kolo sreče, zato nas je zanimalo, ali ima ponavadi v igrah na srečo srečno roko.

"Iger na srečo načeloma ne igram, ampak v resnici mislim, da imam kar srečo v življenju, čeprav o tem ne smem preveč na glas govoriti, da se kaj ne obrne. V televizijskih oddajah, kjer se tekmuje, pa je moja ekipa ponavadi kar vodilna," je povedala v smehu in dodala, da je njena največja sreča, da je lahko združila delo z zasebnim življenjem. "Da lahko imam družino in dokaj običajno življenje, čeprav sem pevka in medijsko prepoznavna. Hvaležna sem, da lahko živim od tistega, kar najraje počnem v življenju, in da sem na svoji poti lahko skoraj vedno uspešno združila poslovno in zasebno življenje."

V oddaji Kolo sreče bo med drugim lahko tudi na lastne oči ocenila pevski talent voditelja Klemna Bučana, ki se preizkuša tudi v petju. Ob tem je dejala, da spodbuja vsakega, ki uživa v petju in ga to veseli.

"Bi ga morala povabiti v studio, da ga bolje preizkusim. Nikoli ne veš, kaj prinese takšno srečanje, morda celo nov duet," se je še pošalila pevka, ki letos praznuje 25 let izjemno uspešne glasbene kariere.

"Zame je to zelo pomembna obletnica in mejnik na moji samostojni glasbeni poti, zato sem se odločila, da pripravim prav posebno glasbeno doživetje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na Velikem koncertu, ki bo 22. aprila, bom nastopila skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in gosti. Želim si skupaj s svojimi poslušalci praznovati to posebno obletnico ter se jim zahvaliti, da so ob meni že toliko let. Zato vam, glede na program, ki ga še pilimo, lahko zagotovim, da se nam obeta čudovit gala večer," je razkrila pevka.

Kako dobro se bo Nuša Derenda odrezala v kvizu Kolo sreče, lahko preverite v nocojšnji oddaji.

