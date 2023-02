Hormonska joga z voditeljico Manjo Stević #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skrb za zdravje se začne na krožniku, z rednim gibanjem in zavestnim sproščanjem. Tega se zavedajo tudi voditelji oddaje Jutro na Planetu , še posebej zato, ker so praktično vsak dan v družbi strokovnjakov, ki vsem skupaj zdrav način življenja polagajo na srce.

V začetku januarja so si zato zadali cilje in vsak ponedeljek lahko v rubriki Zdravo jutro spremljate, kako svoje aktivnosti doživljajo in kako napredujejo. Več pa v videu zgoraj.

Foto: zajem zaslona

Voditeljica petkove oddaje Jutro na Planetu Manja Stević že več tednov sledi programu hormonske joge. Vadi pod vodstvom učiteljice joge Alenke Košorok Humar in tokrat sta gledalcem dali še nekaj prehranskih nasvetov za ravnovesje hormonov.

Jutri se bomo odpravili v slovensko Istro iskat najstarejše pustne maske pri nas - škoromate. Z gostoma se bomo pogovarjali o hudi poklicni bolezni pljuč - azbestozi, v studiu pa nam bodo zapeli bodo Hamo & Tribute 2 Love. Ne zamudite oddaje Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu.

