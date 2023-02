Špela Grošelj: Zaradi tega sem bila v otroštvu pogosto slabe volje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu ste lahko v sredo ob 21. uri spremljali komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. V njej so se Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog pogovarjali o dogajanju v šovu Poroka na prvi pogled, pogovor pa je nanesel tudi na Špelino otroštvo. Voditeljica je razkrila, s čim so jo takrat pogosto prizadeli drugi sovrstniki.