Poročno fotografiranje je bilo za nevesto vse prej kot prijetno #video

V drugi sezoni slovenske različice šova Poroka na prvi pogled sta druga mladoporočenca postala Tina in Blaž. Po obredu ju je čakalo poročno fotografiranje, med katerim pa sta bila oba nekoliko živčna, novopečena nevesta pa je večkrat nazorno pokazala, da se počuti neprijetno.

Tina, ki so jo živci izdali že pred poroko, in Blaž, ki se je med samim obredom obnašal kot zelo hraber, sta se po poroki znašla na poročnem fotografiranju, ki je od para zahteval veliko telesnih dotikov. Tina je priznala: "Samo fotografiranje je precej zabavno. Oba se poskušava sprostiti, kolikor se da. Imela pa sva nekaj pozicij, ki so bile za oba neprijetne."

Na drugi strani je novopečeni ženin dejal, da se mu je bilo zelo prijetno slikati z novo ženo in da ga njena bližina ne moti, ampak mu je všeč. "Mislim, da sva se na začetku kar dobro ujela, in upam, da bo šlo tako naprej," je še dejal sprva zadovoljni Blaž.

Še vseeno pa se med fotografiranjem nista poljubila, kar je Blaž pojasnil: "Glede prvega poljuba med samim fotografiranjem sva si bila kar vzajemna, čeprav je ona jasneje izrazila, da tega ne želi. Jaz sem istega mnenja in jo spoštujem, tako da bova na prvi poljub počakala."

Tudi Tina se je s tem več kot očitno strinjala, saj je iskreno dejala: "Za zdaj je to najino stiskanje precej hladno, saj se v bistvu poznava šele pol ure. Obenem pa sva si toliko časa stala zelo blizu in gledala drug drugemu v oči, da mi je bilo kar malo neprijetno."

