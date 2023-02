Komentatorji o Jasminini potezi: To je narobe, otrok ne moreš tako vzgajati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu ste lahko v sredo ob 21. uri spremljali komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. V njej so Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog komentirali dogajanje preteklega tedna v šovu Poroka na prvi pogled, pri čemer pa se niso mogli izogniti temi o Jasminini vzgoji otrok.

Jasmina je tista nevesta, ki je razkrila, da se je zato, da je lahko prišla v šov Poroka na prvi pogled, bivšemu zlagala, da gre v bolnišnico, saj sicer ne bi želel toliko časa skrbeti za njuni dve hčerki, ki sta pri tej laži sodelovali.

"To se mi zdi narobe," je šokirano dejala Tanja Kocman, Špela Grošelj pa jo je hitro opomnila, da je Jasmina povedala, da ni imela druge možnosti. "Take popotnice ne moreš dajati svojim otrokom in jih tako vzgajati," je Tanjo podprl Miha Hercog. Špelo pa je vseeno zanimalo, kaj potem storiti v takem primeru.

"Če se je že odločila za to, se s partnerjem enostavno usedeš in pogovoriš," je bil odločen Miha, Špela pa še vedno ni vedela, kaj storiti, če je na drugi strani takšen norec kot pri Jasmini. "Potem moraš vedeti, da gredo tudi otroci k takemu norcu za nedoločen čas," je dejala Tanja, Miha pa je priznal, da se mu Jasminina poteza zdi povsem nerazumljiva.

Špela se je nato ponovno poskušala postaviti v Jasminino kožo in dejala, da si je novopečena nevesta verjetno želela samo miru v hiši, Tanja in Miha pa sta se strinjala, da gre v tem primeru zgolj za kratkoročno rešitev, ki bo prinesla dvakrat hujše posledice.

Kaj pa o Jasminini potezi menite vi?

