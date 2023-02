Hitro po poroki je novopečenega ženina v kremplje dobila tašča

Na Planetu lahko spremljate drugo sezono slovenske različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v katerem sta usodni da dahnila Blaž in Tina. Kaj hitro po poročnem obredu pa je ženina na pogovor povabila nova tašča, ki ga je želela bolje spoznati in malce pripraviti na obnašanje njegove neveste.

Po poročnem obredu drugega para v šovu Poroka na prvi pogled je k Blažu pristopila mati neveste. Novopečenega ženina je najprej vprašala, kakšen je občutek po tem, ko je skočil v zakonski stan, Blaž pa je priznal, da dober.

Tudi njegova novopečena tašča ni skrivala svojih občutkov, saj mu je dejala: "Ko sem izvedela za to, me je bilo strah. Nikoli nisem gledala teh resničnostnih šovov, zato nisem vedela, kam bo to peljalo." Blaž je o tem dogodku na samem dejal: "Nevestina mama me je prišla vprašat, ali je nevesto prepustila v roke dobremu ali slabemu fantu."

Tašča ga je nato dobronamerno opozorila: "Bodi potrpežljiv z njo. Ona zna biti sicer strašno prijazna, ampak doživela je nekaj težkih stvari. Ima namreč znamenje na obrazu, s katerim se je rodila, na ta račun pa je doživela kar nekaj norčevanja. Zaradi tega ima močan karakter in je tudi samozavestna."

Blaž nad taščinim pristopom ni bil presenečen, ampak ga je povsem odobraval, saj je dejal: "Starš si želi le najboljše za svojega otroka, tako da ni nič narobe s tem, da je potipala, kam gre."

Šov Poroka na prvi pogled se vrača že v ponedeljek ob 21. uri. Nocoj ob istem terminu ne zamudite komentatorske oddaje Poroka na drugi pogled! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

